Pedro Ruiz va a ver 'Torrente Presidente' y comenta lo que pasó en la sala de cine con el público

Puede gustar o no pero es indudable que Torrente Presidente es uno de los estrenos de cine más importantes del año. La película de Santiago Segura, sexta entrega de la saga Torrente, ha recaudado en cuatro días siete millones de euros.

Con el paso de los días, numerosos rostros conocidos han ido a verla y están analizando en redes sociales su contenido. Uno de los últimos en analizar la cinta de Segura ha sido Pedro Ruiz.

El televisivo ha reconocido no ser fan de la saga pero ha valorado la calidad del producto que, como él mismo ha definido, está "muy pensado y muy trabajado".

"Uno va al cine también para divertirse y hoy voy a hablar de Torrente, que la vi anoche. No soy fan de la saga pero reconozco que es un producto muy pensado y muy trabajado", ha afirmado.

Para Ruiz, Torrente o en su defecto Santiago Segura como autor, "conoce la miseria humana y se ríe de ella y con ella". "No promete otra cosa que una dimensión bizarra de los asuntos y hay un trabajo grande que cumple con lo prometido", ha proseguido.

Ha señalado el televisivo que Santiago Segura conoce "el oscuro del alma humana y los resortes para liberarla un rato". "El público se reía mucho y había mucha gente", ha asegurado.

Por último y tras dedicarle un breve poema, Ruiz ha afirmado que Torrente es una falla "y en la falla se queman monigotes, pero las fallas gustan mucho y existen".

Torrente arrasa en taquilla

Se estrenó el pasado 13 de marzo y en cuatro días ha recaudado casi siete millones de euros con un millón de espectadores. Según Atresmedia Cine, la cinta de Santiago Segura es ya la película española con mayor recaudación del año.

Torrente Presidente se ha hecho con el 70% de la taquilla de España y ha hecho que el pasado fin de semana sea el de mayor recaudación total en los cines españoles desde 2019.

También es el mejor estreno de una película española en los últimos 11 años y el cuarto mejor estreno español de la historia.

¿Cuáles son las 10 películas más taquilleras del cine español? El récord de recaudación en su debut en el cine lo sigue teniendo Lo imposible de Juan Antonio Bayona de 2012 con 8,9 millones de euros.

Esta es la lista de las películas españolas que más han recaudado en la historia del cine español. Hay que tener en cuenta la inflación y el precio de las entradas, que ahora es más caro que hace 20 años.