Una exposición "humaniza" a las 7.291 víctimas de los protocolos en pandemia de las residencias del Gobierno de Ayuso: "No se ha aprendido nada"

María Jesús, hija de Alfonso. Carmen, hija de Elena. Así, hasta 7.291 veces. Son las historias de los familiares de todas las personas que perdieron la vida en el fragor de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid, debido a los famosos "protocolos de la vergüenza" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Las vidas de todas estas personas serán recordadas durante los próximos días gracias a una nueva exposición que ha sido inaugurada este martes en una sala madrileña, en el salón de la Fundación Anselmo Lorenzo. La muestra, una iniciativa que ha impulsado la asociación Verdad y Justicia que preside María Jesús Valero, permanecerá abierta al público todo el mes de marzo. Llega cuando se cumplen seis años de la pandemia.

Con ella, se va a buscar "humanizar" la famosa cifra de 7.291 fallecidos, explicó Valero, ante un salón de actos abarrotado de familiares. En el acto inaugural, después de que varios integrantes de la asociación y allegados tomaran la palabra, también intervinieron los directores de un nuevo documental que se proyectó, No iban a morir igual.

"Las residencias funcionan muy mal, van a peor"

"Soy hija de Alfonso Valero Martínez. Falleció el 26 de marzo de 2020 en la residencia en la que vivía con su mujer por los motivos que ya conocemos: los protocolos tan crueles del Gobierno de la Comunidad", comenzó María Jesús Valero. "Soy hija también de una mujer muy valiente, de 96 años, que sigue viviendo en la residencia en la que murió su marido. Las residencias funcionan muy mal a día de hoy. No se ha aprendido nada. Va a peor, en cuanto a personal y en cuanto a presupuestos".

El encuentro sirvió para recordar a sus seres queridos, pero también para reivindicar todo el camino emprendido desde que se comenzó a exigir justicia. "Somos una asociación que nació como un movimiento ciudadano: considerábamos que en un tema como este debíamos participar la ciudadanía de forma activa". Por ese motivo, de las paredes de la Fundación Anselmo Lorenzo no solo cuelgan efectos personales de las víctimas: también cuadros donados por pintores de forma solidaria y otras intervenciones artísticas.

Varios cuadros donados por pintores de Elche a las víctimas de los 7291 mayores de las residencias de la Comunidad de Madrid El HuffPost

Además, una serie de paneles que resumen toda la lucha que ha llevado a cabo este colectivo en los últimos cinco años. "Hemos intentado dar información a partir de la parte humana, información de los logros y de las cosas que están sucediendo en todos estos años. Quiero hacer hincapié en que el gran éxito ciudadano fue la comisión ciudadana, ideada desde Verdad y Justicia e impulsada junto con Marea de Residencias".

"Merece la pena compartir todo eso. Cuando los mimos y cuando la fuerza está con la ciudadanía es cuando debemos seguir adelante juntos para intentar que esto no se repita, que no quede en impunidad". "La impunidad de estos seis años permite que esté Gobierno siga cometiendo tropelías. No voy a hablar de ella porque este día no es para ella. Es para las 7291 víctimas", adujo Valero, en referencia a la propia Ayuso.

Información, artículos personales, mensajes emotivos e intervenciones artísticas

Las paredes del salón están repletas de todo tipo de intervenciones. Desde panfletos informativos a dibujos que muchos nietos prepararon para sus abuelos en lo peor de la pandemia. Las peceras están llenas de viejas cintas de casette. Hay un parchís, una baraja española, varios libros de crucigramas. Se puede imaginar cómo era la vida en esas residencias antes de que estallara la pandemia y comenzara la incertidumbre y el desconcierto en las más de 7.000 familias.

En una esquina del salón hay un largo pergamino de hojas. "¡Aquí están las verdaderas cartas que no quiso leer Díaz Ayuso!". En los últimos años, los familiares de los 7.291 han enviado decenas de cartas al Gobierno regional. Ayuso solo leyó una en la Asamblea de Madrid, y se trató de una misiva que ensalzaba su gestión. La presidenta madrileña, preguntada hace exactamente un año por si pensaba leer otras cartas de familiares, dijo que estaba "esperando" a que estos la visitaran en la Puerta del Sol.

Varios dibujos de familiares, destinados a algunas de las 7.291 víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid El HuffPost

La muestra también incorpora varios cuadros donados por diversos pintores de Elche. María Jesús Valero también rememoró el hito del pasado mes de junio, cuando las víctimas de las residencias se hermanaron con las víctimas de la DANA de Valencia, "otra barbarie por decisiones o por falta de decisiones política". "Miles de personas nos reunimos en la plaza del Reina Sofía para homenajearlas".

El mes pasado tres magistrados rechazaron crear una macrocausa sobre las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Aunque ya se han archivado más de un centenar de causas (según el Gobierno regional), el caso continúa fragmentado en más de media docena de juzgados.

Además de la muestra, la Fundación Anselmo Lorenzo acogerá el próximo 24 de marzo la presentación del cómic 7291, sobre el caso. La exposición se puede visitar de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y los lunes, solo de 10:00 a 14:00. En palabras de Valero: "Aquí estamos para dar dignidad, para que esto no se pueda repetir". Y esta muestra es un amplio recorrido en ese camino de lucha "y de éxitos ciudadanos".