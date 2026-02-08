Vídeo en directo: programa especial de EL PAÍS por las elecciones en Aragón

Aragón acude a las elecciones para elegir la composición de las Cortes autonómicas. El Partido Popular aspira a obtener una mayoría que le permita gobernar en solitario. Las encuestas indican que eso no será posible y que Jorge Azcón, candidato del PP, tendrá que pactar con un Vox ascendente. Entre tanto, el PSOE, que presenta como candidata a Pilar Alegría, intenta detener la perdida de votos que indican las encuestas. EL PAÍS emite el minuto a minuto de esta noche electoral, con el análisis, los datos y la información, desde las 19:50 de este domingo. En el programa participan, entre otros, Kiko Llaneras, Virginia Martínez, Berna González Harbour, Javier Casqueiro,Diego Alonso, Javier Escartín o Elsa García de Blas.
