El alegato de María Jesús Montero por lo que ha dicho Rosa, ganadora de 'Pasapalabra', sobre pagar impuestos por su premio

Un día después de ganar el mayor bote de la historia de Pasapalabra (2,7 millones de euros), Rosa se ha convertido en todo un ejemplo por sus declaraciones sobre pagar impuestos y los 1,2 millones de euros que se lleva Hacienda. Prueba de ello ha sido que hasta la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido a sus palabras.

En una entrevista concedida al HuffPost, la concursante nacida en Argentina ha respondido que "con gusto" paga los impuestos a Hacienda: "La cantidad que me quede va a ser suficiente para vivir tranquila. No aspiro a lujos ni extravagancias, y creo que con lo que me queda es suficiente".

Además, ha recalcado que ella es como es no solo producto de su propio esfuerzo, sino también "de la sociedad en la que, por suerte, he crecido (emigró a España a los siete años)". Es "gracias" a los servicios públicos de España, sobre todo "la educación", de la que se ha "nutrido" y la que le ha llevado "hasta aquí".

La ministra de Hacienda reacciona

Para Rosa, los servicios públicos españoles "son maravillosos". Consciente de que se habla (y mucho) de que se podrían invertir "mejor o peor", para ella es una manera de estar "devolviendo lo que yo tanto he recibido".

"¿Es un porcentaje bastante grande? Sí, pero yo me voy feliz con el millón y medio arriba o abajo que me quede, también", ha concluido. De esta manera, la ministra Montero se ha hecho eco y ha hecho un pequeño alegato en sus redes sociales.

"Sin impuestos no hay igualdad de oportunidades, ni justicia social, ni Estado de bienestar", ha afirmado Montero, quien se ha dirigido justo después a la concursante: "Muchas gracias, Rosa, por tu ejemplo, por tu civismo fiscal y por lanzar un mensaje tan importante para reflexionar sobre el valor de los servicios públicos".

Cuánto se lleva Hacienda del premio de Rosa

Los expertos fiscales de TaxDown han calculado lo que Hacienda se va a llevar de los 2,7 millones de euros que Rosa ha ganado. Por un lado, tendrá que pagar un 24,09% de la escala estatal y también un 22,30% por la comunidad autónoma, un 46,39% en total.

Por lo tanto, la Agencia Tributaria estatal va a recaudar 654.300 euros y la Hacienda autonómica (actualmente vive en Barcelona), unos 605.700 euros. En total le descontarán 1.260.000 euros.