Se acabó el milagro de guerra de Putin: la economía rusa se estanca y puede suponer un punto de inflexión para Ucrania

Con el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, y con la imposición de sanciones económicas por parte de la Unión Europea, se pensaba que la economía rusa se debilitaría a niveles catastróficos. Pero la predicción no fue correcta, y según publica el diario británico The Guardian, Moscú era la novena economía más grande del mundo en 2025, superando a Canadá, e incluso a Brasil.

Pero, tal como reza la publicación, es "poco probable" que vuelva a subir. En 2026, hay "señales claras" de que la economía de ese país se debilitará. El crecimiento se ha ralentizado debido a la caída de los precios del petróleo y a las presiones demográficas a largo plazo que antes ocultaban los altos gastos en defensa.

En la actualidad, los rusos se enfrentan a subidas fiscales y "un Estado que ha sido reconfigurado para la guerra, con la financiación para el bienestar social, la educación y la sanidad saturada". Asimismo, el comercio internacional se ha moderado para el país, muchas empresas se han declarado en bancarrota y la escasez de mano de obra "es grave". Esto podría afectar al devenir del ejército ruso en el frente de la guerra.

Descienden los ingresos petroleros

Según los datos consultados en el medio de comunicación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó sus previsiones de crecimiento para Rusia a un 0,8%. Fuera de los años pandémicos de 2020-22, estas son las tasas de crecimiento anual más bajas para Rusia desde una recesión causada por las sanciones por la anexión de Crimea en 2014.

Estos datos llegan, precisamente, con la pérdida de impulso económico con la caída de los ingresos por petróleo y gas. En 2022, la recaudación de impuestos de los combustibles fósiles representó alrededor del 40% de la financiación del presupuesto federal ruso. En 2015, la cuota bajó a un 25%.

Isaac Levi, analista de políticas del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio de Reino Unido, expone las razones por la que se han limitado los beneficios petroleros en Rusia:

Ataques con drones de Ucrania a infraestructuras energéticas.

La lucha por encontrar nuevos mercados para sus exportaciones de gas.

La bajada de los precios globales del petróleo.

"Estas presiones están drenando progresivamente los ingresos de los que Moscú depende para financiar su guerra, pero deben limitar plenamente su fondo", opina el experto en declaraciones al medio de comunicación. "Atacar la flota en la sombra de Rusia, incluyendo la detención de buques sin bandera, limitaría drásticamente sus volúmenes de exportación de petróleo así como sus ganancias".

Afectación en la moral de los rusos

Hay señales de que estas dificultades económicas están afectando la moral de los rusos. Según los estudios de la empresa de análisis de datos estadounidense Gallup, la moral de los rusos no para de caer con el desarrollo de la guerra. En julio de 2021, la mayoría de los rusos creía que la economía empeoraba, pero en noviembre de 2022 la situación se había invertido, y la mayoría creía que las condiciones estaban mejorando.

No obstante, en agosto de 2025, este optimismo se ha suavizado, con un 39% de los rusos diciendo que las condiciones económicas están empeorando, frente al 29% de 2022.