Jesús Vázquez no necesita muchas palabras para dejar muy clara su opinión sobre la renuncia de España en Eurovisión
Eurovisión

Jesús Vázquez no necesita muchas palabras para dejar muy clara su opinión sobre la renuncia de España en Eurovisión

"Que me dé una razón de por qué tiene que ir Israel y no Rusia", cuestiona el presentador. 

El presentador Jesús Vázquez, en una imagen de noviembre de 2021.Jesus Briones / GTRES

Aún no ha empezado el Benidorm Fest y su nuevo presentador, Jesús Vázquez, no ha esperado a dejar clara su opinión sobre la renuncia de España en Eurovisión por la participación de Israel. En una entrevista con el diario El País, el presentador de televisión cuenta qué es lo que espera del festival de música, que se celebra en la ciudad alicantina esta próxima semana, y presenta junto a Javi Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. 

"Es lo lógico y cae de cajón", comienza Vázquez en su conversación con el periódico. "Se ha cometido un genocidio y un país ha invadido a otro. Rusia invadió Ucrania y no pudo participar. Israel invade Gaza, produce un genocidio, mata a cientos de miles y sí que participa... Hay que dar los datos y cada uno que saque una conclusión o que me dé una razón de por qué tiene que ir Israel y no Rusia".

Tal y como recoge la publicación, en los últimos años el presentador de televisión ha hecho uso de su fama para impulsar y visibilizar distintas causas humanitarias. Desde 2008 es Embajador de Buena Voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

"Descubrí que podía ser un altavoz a causas de gente que lo estaba pasando mal", explica Vázquez en el medio de comunicación. "La fama en sí misma para mí no tiene ningún mérito, pero he podido utilizarla para algo maravilloso que es llevar esperanza a la gente que lo ha perdido todo", asegura. "Estamos al otro lado de las fronteras esperando para recibir a los refugiados, darles comida, instalarlos, darles cobertura legal...", insiste.

Al ser pregunta por lo que espera del Benidorm Fest, se muestra claro: "Intentamos demostrarle a la gente que el Benidorm Fest tiene entidad por sí misma. La gente tiene que ver el festival por el placer de disfrutar de un evento espectacular".

Aun así, confiesa que se siente nervioso con su debut. "Después de tantos años de trabajo a la espalda... Es como si fuera la primera vez, porque el cambio ha sido muy grande, todo es nuevo para mí". Reconoce que "está muy contento" con su nueva responsabilidad: "Es un doble desafío". Este 2025, Vázquez abandonó el grupo Mediaset tras 25 años de trabajo y ha fichado para Rtve.

