Iñaki López ve lo que ha dicho Tellado de El Gran Wyoming: contesta con dos frases como dos soles

El periodista Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, ha reaccionado desde su perfil en la red social X a las palabras que el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha protagonizado este sábado, comparando al agitador ultra Vito Quiles con el presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming.

El dirigente popular ha aprovechado su intervención en la apertura de la III Academia de la Juventud Madrileña celebrado en San Lorenzo del Escorial (Madrid) para defender la presencia de Quiles en el acto de cierre de campaña del PP en Aragón.

Miguel Tellado ha defendido la figura del agitador ultra, que está siendo investigado por la Fiscalía por causar desórdenes públicos, destacando su "reconocimiento" y "gratitud" por su "valentía" de "dar voz a otros que no son capaces de hacerlo".

"Le acusan de perseguir a la gente con un micrófono para conocer su opinión. Pues yo tengo que decirle que eso no es nada nuevo, se lo hemos visto al Gran Wyoming hace años (...) ¿qué pasa, que lo pueden hacer unos y otros no?", ha cuestionado el secretario general del PP.

Alguna diferencia que otra

La reacción de Iñaki López no se ha hecho esperar. Al ver la noticia y las declaraciones de Tellado, no ha dudado en responder con dos frases como soles al secretario general del PP.

"La diferencia entre Wyoming y Vito Quiles en comunicación debe ser como la que hay en política entre Tellado y Gregorio Ordóñez (político del PP en el País Vasco asesinado por la banda terrorista ETA). Sideral", ha expuesto López, en un tuit que suma más de 1.000 me gusta en menos de tres horas.

Entre Vitos y flautas

La sorpresa saltó este mismo viernes. En el cierre de campaña del PP en Aragón, los populares decidieron incluir en la agenda la visita de Vito Quiles, que estuvo en las listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF).

En un mensaje en la red social X ha asegurado que él no ha participado ni apoyado "ninguna campaña del PP". "Yo asistí encantado a un acto con jóvenes al que me invitaron, igual que haría si me invitan los de Vox o de cualquier movimiento contrario a este gobierno", ha justificado él.

La Fiscalía abrió diligencias hace unas semanas contra el agitador ultra por causar desórdenes públicos e incitación al odio en la Universidad Complutense de Madrid, después de la denuncia presentada por la Acción contra el Odio (ACO).