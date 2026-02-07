Taylor Swift estrena el esperado videoclip de 'Opalite': esta es la lista de todos los famosos que aparecen

Taylor Swift lanzó este viernes el nuevo videoclip de Opalite, y para sorpresa de nadie, la noticia ha acaparado titulares en los medios de comunicación. Más allá de la original estética ochentera que le caracteriza, el vídeo llama la atención por la cantidad de rostros reconocidos que rodean a la cantante, como Domhnall Gleeson, Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith o Greta Lee, protagonistas junto a la cantante de la historia.

El trabajo se ha lanzado solo en Spotify Premium y Apple Music, por lo que los fans que no sean suscriptores de estas plataformas tendrán que esperar al domingo para poder verlo en Youtube, según ha informado en un comunicado Universal Music España, recogido por la agencia Efe.

Una decisión de Swift que llega después de que la revista Billboard anunciara que para la elaboración de sus listas de éxitos tendría más en cuenta los datos de escuchas y visualizaciones de las plataformas de pago frente a la financiadas con publicidad, como YouTube.

Por ello, esta última ha dejado de suministrar sus datos musicales a Billboard y reclama "que cada reproducción se contabilice de manera justa y equitativa, ya sea con suscripción o con publicidad, porque cada fan importa y cada reproducción debería contar".

De momento, los suscriptores de Spotify Premium y Apple Music ya pueden disfrutar del vídeo de un tema que forma parte del álbum The Life of a Showgirl, que Swift lanzó en octubre de 2025 y del que ya se lanzó el vídeo de The Fate of Ophelia. De este modo, el videoclip de Opalite comienza como un anuncio televisivo de un producto de limpieza con ese nombre, que una Taylor Swift caracterizada de adolescente está viendo en su habitación. De este modo, se introducen los reconocidos rostros:

Domhnall Gleeson es el objeto amoroso de Swift.

es el objeto amoroso de Swift. Greta Lee interpreta a una cantante en Mtv .

interpreta a una cantante en . Jodie Turner-Smith interviene como una profesora de aerobic.

interviene como una profesora de aerobic. Lewis Capaldi es el fotógrafo que inmortaliza a la pareja de tortolitos.

es el fotógrafo que inmortaliza a la pareja de tortolitos. Cillian Murphy es el rostro que publicita el Opalite .

es el rostro que publicita el . Kameron Saunders , miembro de un jurado de un concurso de baile.

, miembro de un jurado de un concurso de baile. Graham Norton, el encargado de dar a conocer el limpiador en un centro comercial.

Todos ellos aparecen con una divertida estética llena de brillos y colores y con guiños continuos a la sociedad estadounidense de los ochenta, además de un baile tan ridículo como llamativo a cargo de Gleeson y Swift.