El chef José Andrés da la réplica más sonada a los que critican en EEUU la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl

El chef José Andrés, nacido en Mieres (Asturias) y nacionalizado estadounidense en el año 2013, ha compartido varios mensajes en las últimas horas en la red social X en los que ha respondido a aquellos que en Estados Unidos están criticando la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, horas antes del acontecimiento deportivo que parará el país.

"La Super Bowl se juega en un mapa escrito en español (...) Todo aquí lleva un nombre de otro idioma, de otro tiempo. Incluso California, nacida de las páginas de una novela española del siglo XVI sobre una reina llamada Calafia", ha señalado en un tuit.

El chef José Andrés ha asegurado que cuando llegue el descanso, "el mundo mira a Bad Bunny subir al escenario". "La voz de Puerto Rico. Ritmo latino. Cultura global. España en la tierra. Puerto Rico en la música. Estados Unidos y el mundo observando. Antes del inicio, antes del medio tiempo, antes del ruido… La historia ya estaba aquí", ha destacado

Pero la cosa no ha quedado ahí. Decenas de usuarios han contestado a su publicación. Uno de ellos ha señalado que no estaba de acuerdo y que era como si una final de Champions en Sevilla se celebrara con un "espectáculo en Árabe por la tradición musulmana de Andalucía (Al-Andalus)".

El chef José Andrés no ha dudado en dar la réplica y dejar bastante claro que "la historia no es un reemplazo, es una adición". "España no dejó de ser España por Al-Andalus: se hizo más rica y más compleja. Lo mismo aquí: el inglés es el idioma del Super Bowl. La cultura latina es parte de la historia, no una adquisición", ha expuesto.

"Eso es no perder la tradición"

Tras ver un tuit de Brett Favre, ganador de la Super Bowl XXXI en 1996 con los Green Bay Packers, el chef José Andrés también le ha contestado. "Con el debido respeto a uno de los mejores QB de todos los tiempos, no crecí sabiendo dónde jugaban los Packers, qué era Lambeau Field o por qué la gente usa con orgullo queso en sus cabezas", ha razonado.

"Así es el fútbol americano NFL. Y, sinceramente, así también funciona el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. No se trata solo de ver lo que ya conoces, sino de descubrir lo que millones de compatriotas ya adoran", ha añadido.

El cocinero español ha destacado que Bad Bunny "no es ajeno a la Super Bowl; también es estadounidense". "Distintos sonidos, mismo país, mismo partido. La Super Bowl es lo suficientemente grande para campos helados, sombreros de queso, música country... y letras en español. Eso no es perder la tradición. Es Estados Unidos demostrando lo grande que es la carpa", ha expuesto.