Un prestigioso científico, delante de Ayuso, le deja un recado de los que duelen sobre la inversión en ciencia

El prestigioso ingeniero y científico español especializado en materiales, Javier Llorca, ha sido galardonado por parte de la Comunidad de Madrid con el premio 'Carrera Científica' Miguel Catalán 2025.

Pese al reconocimiento, no ha dudado en su turno de intervención en el acto celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid dejar un recado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Javier Llorca no dudó en mandarle un mensaje al Ejecutivo madrileño, delante de la dirigente autonómica. "Quiero aprovechar estas palabras que los premios han sido otorgados a investigadores que están trabajando en áreas muy diversas", ha explicado en primer término.

El prestigioso científico ha destacado que entre todos los premiados destacaban “tres elementos comunes". "La diversidad de la ciencia que se hace en Madrid, su impacto nacional e internacional, como se demuestran con los premios internacionales y por su experiencia internacional antes de recalar en la Comunidad de Madrid", añadió.

"Estos elementos comunes me llevan a hacer una breve reflexión personal sobre lo que podemos hacer para mejorar la cantidad y la calidad de la ciencia en Madrid. Se suele decir que uno aprende más de sus errores que de sus éxitos", señaló.

Javier Llorca no dudó en proponer un aumento de la inversión en ciencia en la Comunidad de Madrid, destacando lo que sí han hecho otras regiones y no el Ejecutivo de Ayuso.

"Hace falta poner recursos adecuados. Teniendo en cuenta de que el dinero destinado a la ciencia no es un gasto, sino una inversión. Otras regiones invierten mucho más que la Comunidad de Madrid, atraen a muchos más investigadores y también captan mucho más dinero de los programas de investigación de la UE", ha destacado.

Pese a estas palabras, minutos después, Ayuso cerró el acto con una intervención en la que destacó el papel de la Comunidad de Madrid en la inversión de la ciencia y, pese al reclamo del científico, destacó que es una de las comunidades que más fondos sigue destinando de España.

"Estamos muy orgullosos de ser una región que representa casi el 30% de la inversión nacional en investigación y desarrollo. Y podemos decir que la mejor ciencia de nuestro país, una de las mejores de Europa, se hace en la Comunidad de Madrid", ha expuesto, pese a las quejas del prestigioso científico.

"Gracias a los hombres y mujeres excelentes que dedican su vida a la universidad, la ciencia, la innovación y la investigación. Sus aportaciones salvan vidas, acaban con enfermedades, consiguen retos… Trabajamos desde este Madrid internacional para que acoja el talento en pluralidad, el mejor servicio que se le puede ofrecer a la sociedad", puso en un tuit posterior.