Alsina cree que el PSOE "está escocido" por la condena de Ábalos: "Como si le molestara que el castigo..."

Carlos Alsina ha entrado este martes a Espejo Público para analizar la actualidad política, marcada en los últimos días por la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas.

Para el presentador y director de Más de uno, la decisión de la justicia es "muy relevante". "Son siete magistrados que tienen el mismo criterio, que coinciden milimétricamente con la posición de la Fiscalía Anticorrupción (…) y que no han discrepado ni siquiera en lo que se refiere a Víctor de Aldama", ha afirmado en el programa de Antena 3.

Según Alsina, que haya tanta unanimidad entre los jueces desmonta la teoría del sesgo ideológico; una cuestión que para el periodista alimentan el PSOE y el Gobierno. "Pues en este caso hay juezas y jueces que no son de derechas y que están de acuerdo", ha señalado.

"Igual es que no tiene que ver con la posición ideológica", ha apuntado Alsina, que percibe que el partido socialista "está escocido con la sentencia del Tribunal Supremo, como si le molestara que el castigo a Ábalos haya sido tan elevado".

Asimismo, el comunicador de Onda Cero cree que esta reacción el Gobierno y del PSOE obedece a la amenaza de que otras personas puedan seguir la senda colaboracionista de Aldama y tirar de la manta en otras tramas presuntamente delictivas. "Al Partido Socialista le preocupa", ha sentenciado.

La sentencia de Ábalos

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por su implicación en la trama de corrupción del llamado caso Mascarillas, al considerarlo culpable de integración en organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La sentencia da por probado que Ábalos, junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, articuló una red que aprovechó su posición en el Gobierno durante la pandemia para adjudicar contratos públicos de material sanitario a cambio de comisiones.

El fallo sostiene que existía un reparto de funciones y una actuación coordinada para obtener beneficios económicos mediante estas adjudicaciones irregulares. Los magistrados destacan la gravedad de los hechos por el contexto de emergencia sanitaria y el impacto en las arcas públicas.