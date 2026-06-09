Carlos Alsina define lo del papa León XIV en el Congreso con una de esas frases que retumba por todos lados

El discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados de este lunes ha provocado un intenso debate acerca de si es de recibo que un jefe de Estado invitado a un parlamento elegido democráticamente tiene que criticar las leyes que ahí se aprueban.

Para Vicente Vallés no es de recibo que el papa criticase la ley de eutanasia y del aborto y para Carlos Alsina lo que es llamativo es que no se escuchase ni "una sola voz, ni dentro ni fuera, que saliera en defensa de la actividad legislativa de la Cámara y su derecho a discrepar de la moral católica".

En un editorial de lo más contundente, Carlos Alsina ha criticado la "puerilidad política", no en el papa León XIV, "a quien desde el primer minuto de su papado hubo que reconocerle el coraje de exponer lo que piensa sin rehuir el choque con el poder político", sino de quienes lo escucharon. Es decir, los políticos españoles.

"La puerilidad no fue del Papa sino de quienes le escucharon y, o no atendieron a lo que les dijo, o no entendieron nada, o se empeñaron en trocear al Pontífice para quedarse con cuarto y mitad de Papa. León XIV les reclamó una renovación moral", ha dicho este martes Alsina en Onda Cero.

"La puerilidad no fue del Papa sino de quienes le escucharon y, o no atendieron a lo que les dijo, o no entendieron nada, o se empeñaron en trocear al Pontífice" Carlos Alsina

Ha puesto sobre la mesa que los diputados, de todo color político, ovacionaron durante siete minutos al papa: "Podían haber reflexionado en silencio siete minutos —más receptivos habrían parecido, y más críticos— o podría alguien haber pedido un turno de palabra por alusiones y por el derecho de réplica".

Y aquí viene lo más llamativo de toda la sesión del lunes en el Congreso: "El papa censuró al Parlamento español por aprobar leyes que la Iglesia no bendice y no se escuchó una sola voz, ni dentro ni fuera, que saliera en defensa de la actividad legislativa de la Cámara y su derecho a discrepar de la moral católica".

Sí salieron todos a hablar de "lo identificados que se habían sentido con el discurso papal, como si le reconocieran al Pontífice la virtud de conocer siempre cuál es el lado correcto de la Historia".

Aquí ha repartido Alsina para todos: al Gobierno porque el papa dijo cosas buenas de acoger a inmigrantes, al PP "porque todo le sonó a música celestial" y a Vox "porque una cosa es discursear y otra la política práctica".

"Apenas ningún legislador dedicó un minuto a reivindicar las leyes que fueron objeto de reproche papal; la defensa, o autodefensa, del papel del Parlamento para reconocer nuevos derechos sociales y obligar a las instituciones a respetarlos no tuvo paladín ni profeta que lo defendiera. Como si el poder legislativo se hubiera relegado ayer a la condición de aplaudidor de las posiciones del Papa aun discrepando mayoritariamente de ellas", ha sentenciado Alsina.