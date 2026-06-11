Preguntan a Ayuso por la visita de León XIV y la prioridad nacional: muchos dicen que no han entendido nada

Isabel Díaz Ayuso estuvo el pasado 9 de junio en Espejo Público, donde abordó la visita del papa León XIV y las palabras del pontífice en el Congreso de los Diputados, donde, además de criticar el aborto y la eutanasia, defendió la labor del Gobierno con los inmigrantes.

En ese contexto, la presentadora Susanna Griso le preguntó si es compatible la "prioridad nacional" que han aprobado PP y Vox en varios gobiernos autonómicos —es decir, que los españoles van primero— con "los valores católicos y la humanidad".

Y esta ha sido la respuesta íntegra de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Quien haya leído a León XIV antes de ser papa ve que siempre ha defendido lo mismo como misionero, como hombre que ha estado en el mundo, que ha viajado y que se ha puesto en el lado del vulnerable".

"Además siempre dice que en el único, en Cristo, somos uno. Es decir, habla de la pluralidad y la unidad, que no significa uniformidad. Estos discursos le acompañan y acompañan a la iglesia católica. Católico significa universal. Por tanto, su papel es el de ser una conciencia que va incluso por delante ante los desafíos globales", ha añadido.

Ha comentado Ayuso que "tenemos un problema de orden mundial con los movimientos migratorios": "Hoy en el tercer mundo prácticamente todos tienen un teléfono móvil aunque sean extremadamente pobres".

"Hoy la tecnología ha globalizado el planeta. Hoy el primer mundo tiene un desafío también porque solamente África, África pon que es del tamaño de esta cuartilla, España es de este tamaño y está aquí. Esto no va a parar y va a seguir y va a pasar desde Asia hacia a Europa. Va a pasar, está pasando especialmente en el continente americano, especialmente en centroamérica y sudamérica y está pasando en África", ha proseguido.

"Hoy una persona con un móvil está viendo que vive en un sitio donde hay guerra, donde hay pobreza, sequía, donde hay mutilación genital femenina, donde hay enfermedades que acaban con poblaciones enteras y esas mismas personas con un móvil están viendo que sus hijos y ellos, en dos horas, en tres días, en una semana de travesía, aunque se jueguen la vida, su vida va a cambiar", ha comentado.

Y aquí viene una de las frases que más ha llamado la atención: "Europa se ha olvidado de sus raíces occidentales que, insisto, se sea o no creyente te habla de la libertad, de la igualdad de la persona del Estado de Derecho. A eso le añades Madrid y España. Nosotros somos un cruce de caminos. Madrid fue elegida capital de España para ser de todos y no ser de nadie".

Unas palabras que han dejado a muchos sorprendidos. De hecho, el PSOE de Madrid ha publicado un vídeo con un mix de estas declaraciones con la frase: "Susanna Griso no entendió nada y nosotros tampoco".