Ana Polvorosa desvela lo ocurrido con algunos fans tras su paso por 'Aída'

La actriz Ana Polvorosa, que ha formado parte de elenco de series como 'Las chicas del cable', ha sido entrevistada en el podcast 'Animales Humanos', donde ha contado varias anécdotas relacionadas con su paso por 'Aída', serie en la que estuvo más de siete años.

"Me han llegado a decir que no hablaba como Lorena (su personaje en 'Aída'). ¿Puedes volver a hablar?, me preguntaban. Otra vez, otra vez. Y yo... no sé qué decirte", ha empezando relatando entre risas.

Y es que, como bien ha explicado a continuación, nunca ha hablado como ella porque Lorena es un personaje inventado, no su persona: "Claro que no, porque yo soy Ana".

El conductor del podcast, Ibai Vegan, le ha preguntado también acerca de la famosa canción que interpretó junto a la actriz Pepa Rus, Macu en la mencionada serie de ficción, conocida como 'Lore, Lore, Macu, Macu'.

"He vivido situaciones en las que la gente se había dado cuenta de que yo estaba por allí y ponían la canción pensando que a mí me iba a hacer ilusión. A veces la han puesto de casualidad (donde yo estaba)", ha explicado.

Cuando esto ocurría, intentaba esconderse para que la gente no se percatase todavía más de su presencia. Al hilo del tema y para terminar, ha confesado que es una persona "bastante tímida", por lo que en este tipo de situaciones "lo pasaba mal".