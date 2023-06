Antón Losada manda un mensaje a los de la izquierda del PSOE y sentencia las prisas del PP

El politólogo Antón Losada ha hecho este lunes un contundente discurso en 'Claves del día', una de las secciones del 'Hoy Por Hoy' (Cadena Ser) presentado por Ángels Barceló, donde se ha mostrado muy duro con prácticamente todos los partidos políticos.

De cara a las Elecciones Generales del próximo 23 de julio, el profesor ha empezado advirtiendo, con un tono un tanto irónico y dirigiéndose a los grupos posicionados a la izquierda del PSOE, de que "se les acaba el tiempo para decidir qué quieren ser de mayor".

"Tic tac, tic tac, que diría Pablo Iglesias". Y así ha continuado su discurso para contextualizar la situación: "Esta semana sabremos si hay acuerdo entre Podemos y Sumar. De momento, solo hay silencio, que no es poco. Sus votantes no han podido ser más claros: si no hay ese acuerdo, nosotros no venimos a votar".

Losada ha señalado que sospecha la posibilidad de que "ni Podemos ni Sumar ni el resto de la izquierda tengan el margen de negociación que parecen creer tener". Asimismo, ha denominado esta campaña electoral como "la revancha del 28M".

En cuanto al PSOE, que ha incorporado a su lista de las generales "a alcaldes y presidentas derrotados en mayo". Para el politólogo, "en un intento por reactivar al partido", los socialistas están siguiendo una clara estrategia: "En tiempos de tribulación, no hacer mudanzas".

También ha mencionado el "enorme esfuerzo mediático" que el Partido Popular está llevando a cabo para "normalizar los pactos con Vox". No obstante, "Feijóo va comprobando que no es tan fácil normalizar lo normal, ni siquiera dejando pasar el tiempo".

Y así ha ejemplificado con la situación de Extremadura para sentenciar su discurso: "Allí hacen como que no escuchan su consigna de no pactar con Vox hasta después de las elecciones. Hay ganas y prisas por tocar poder en el PP, y las prisas nunca son buenas".