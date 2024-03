Así puedes comprobar en la cola del Mercadona si tienes el 'síndrome de la niña buena'

Ponte en situación: estás en la cola del Mercadona, esperando a que te toque el turno para poner la compra en la cinta de la caja y pagar, y ves que alguien se cuela delante de ti. ¿Qué haces?

Ese problema es que se han planteado en el podcast No me escuches, en el que una participante ha contado lo que ella hace siempre y que, según señala, evidencia que sufre el llamado 'síndrome de la niña buena'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Imagínate que estás en la cola del Mercadona y alguien se te cuela. Yo no soy capaz de decirle a la persona: 'Hola, perdona, estaba yo", admite.

"No puedo, yo me callo y dejo que se cuelen. Y me ha pasado así de veces. A mí eso... siento que es conflictivo. Que no es conflictivo, es asertivo porque yo estaba antes, es mi derecho, tengo que pasar", reconoce.

Sin embargo, añade: "Pero en mi cabeza pienso: ay dios, voy a ser conflictiva. Es el síndrome de la niña buena".

En los comentarios, algunos usuarios admiten que eso mismo también les ocurre a ellos. "Sí soy, luego me doy autorrabia jajajajjaja", dice una persona.

Otros, en cambio, celebran que antes les ocurría eso pero ya lo han superado. "Yo era igual y para una vez que le dije a la persona que se estaba colando la cajera le dio la razón. Yo 🥺🤨", recuerda un usuario.

"Uy, yo hace mucho que superé eso. Lo malo es que me he ido al extremo contrario, soy más borde...", admite otro.