Bob Pop señala lo que no se puede decir por "falta de libertad" y lo que ocurre después es tremendo

El escritor Bob Pop ha estado en el Hoy Por Hoy de Cadena Ser para hablar, un día más, de su lista, una caracterizada por el silencio absoluto. Con ella, ha tirado de ironía para criticar a la gente que dice que ahora hay menos libertad que hace cuarenta años en plena dictadura franquista.

No obstante, antes de empezar, no ha perdido la oportunidad de opinar acerca del último acto del Partido Popular y de la polémica frase de Santiago Abascal (Vox) en el Congreso de los Diputados cuando dijo que en su casa mandaba su mujer.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha estado este domingo en la Cumbre Iberoamericana acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, un día que aprovecharon para cargar contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez (PSOE), y su gestión desde el Gobierno.

La presentadora matinal de la cadena, Ángels Barceló, le ha preguntado acerca del tema, y así ha opinado Pop de la visita de los populares: "Me parece muy inquietante que el PP busque el apoyo de las comunidades evangélicas cuando son sociedades a las que gobiernos como los del PP han puteado sistemáticamente".

Después de tratar brevemente el asunto, ha explicado de qué va a ir este lunes su lista del día: "Llevo tiempo queriendo hacerla. Es el registro de cosas que ya no se pueden decir porque hay menos libertad que hace cuarenta años". Nada más manifestar esto, se ha hecho un silencio absoluto.

Es la forma que ha elegido Pop para contradecir las d declaraciones personajes como Miguel Bosé o Mario Vaquerizo que han señalado, en diferentes entrevistas televisivas, que actualmente se sienten más cohibidos que en la época franquista.

"No nos sale nada", ha dicho Barceló para romper el mutismo del momento. "Es que no hay nada", ha respondido sin pelos en la lengua el escritor. "Esta lista no existe, aunque crea que sí. No hay nada que no se pueda decir. No hay menos libertad que hace cuarenta años", ha asegurado.

"El problema es que ellos no han entendido que ya no dicen lo que decían antes porque hace cuarenta años no tenían patrocinadores. Son estos los que no les dejan decir las barbaridades que tienen en la cabeza, pero no España ni la sociedad", ha señalado el escritor.

A continuación, ya con un tono más serio y dejando de lado las bromas, ha aclarado que su última lista se basa en "frases que sueltan caspa". De ejemplo, ha puesto la de Abascal, líder de Vox, cuando señaló en plena moción de censura que en su casa mandaba su mujer.

"Esta frase destila lo que se decía antes cuando las mujeres no tenían otro lugar y mandar significaba cocinar, encargarse de la casa o conocer dónde estaban las cosas como el limpiador. Pero es que eso no es feminismo. No lo han entendido. Es una frase que exuda ranciedumbre por todos lados. Yo no quiero mandar en mi casa", ha sentenciado para terminar.