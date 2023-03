A Feijóo le salen rana sus críticas a Sánchez por la Cumbre Iberoamericana: "Ha vuelto a patinar"

Europa Press via Getty Images

"Muy orgulloso de estar aquí, con el pueblo hispanoamericano. Y estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas que utilizan a su pueblo, no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos. No para disminuir la riqueza, sino para extenderla en el conjunto del pueblo".

Estas palabras de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en el acto con votantes latinos en Madrid, en el que además aseguró que no echaba de menos reunirse "con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas"; le están costando caro al presidente de los populares.

Y no sólo por la respuesta que le ha dado el propio Sánchez desde la República Dominicana, donde se está celebrando el cónclave. "Bastante sorprendente tanto la insolvencia como la mala fe", ha expresado el jefe del Ejecutivo, molesto con el líder del PP.

Las críticas también han llegado a través de las redes sociales, e incluso de reputados periodistas como Fernando Garea, quien ha recordado a Feijóo cómo funcionan estos encuentros internacionales: "Feijóo ha vuelto a patinar en un asunto de política exterior. A las cumbres iberoamericanas van los jefes de Estado en ejercicio y el rey se reúne con ellos exactamente igual que el presidente del Gobierno. No se puede vetar a los que se consideren "autócratas"".

Otros han recordado a Feijóo que expresidentes del Gobierno del PP se reunieron con líderes que, a todas luces, su partido incluiría en la categoría de autócratas, como hizo en 1998 en Lisboa José María Aznar con el desaparecido Fidel Castro:

El propio Feijóo se reunió en su momento, siendo presidente de Galicia, con Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, como han recordado algunos:

También hay quien ha señalado que a esta cumbre asiste el rey Felipe VI:

Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP, ha salido en defensa de Feijóo, negando que estuviera criticando la cumbre y afirmando que lo que hacía era señalar "la condescendencia del Gobierno con diferentes regímenes opresores":

"Inventar es la última prueba de la desesperación de Sánchez. Es simplemente FALSO que Feijóo critique la asistencia a la Cumbre Iberoamericana sino la condescendencia del Gobierno con diferentes regímenes opresores. Exigimos una rectificación inmediata a Moncloa".

El propio Pons, en el acto de este sábado, protagonizó también unas declaraciones muy criticadas, al asegurar que la foto que se vería hoy domingo es la de Sánchez "con un par de dictadores".

Pero una de las fotos que más se ha visto es esta de Sánchez sonriendo con el rey Felipe VI: