La firma del vestido de novia de Tamara Falcó se niega a hacerlo por "determinadas exigencias"

Tamara Falcó en los premios 'Women Of The Year' en 2022.

A poco más de mes y medio de su boda, Tamara Falcó se ha quedado sin la firma que le hará el vestido de novia. La firma Sophie et Voilà ha publicado un comunicado al que han tenido acceso medios como El País o Vanitatis, que ha rescindido el contrato con la marquesa de Griñón por no poder cumplir con sus "exigencias".

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", han empezado señalando en la firma bilbaína.

Según detallan en la nota enviada a los citados medios, estas condiciones que se han incumplido tienen que ver con los diseños originales que ellos elaboran. "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, han destacado.

Pese a que admiten que todas las novias buscan determinada inspiración en otras firmas y ellos lo combinan con su estilo, desde Sophie et Voilà han recalcado que no podían cumplir con las exigencias de la marquesa de Griñón.

"Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", han detallado. "Queremos agradecerle a la señora Falcó y a todo su equipo la confianza depositada en Sophie et Voilà durante estos intensos días y trasladarle nuestros mejores deseos para el día de su boda", finaliza el comunicado.

Según contó en una de sus visitas a El Hormiguero (Antena 3) a su madre, Isabel Preysler, no le convence el diseño del vestido, que es el que propuso a su hermana, Ana Boyer. "Vi ese vestido, que no es el mismo, pero sí inspiración, y le dije a mi hermana 'Ana, te tienes que casar con él' y ella me dijo que no se casaba con eso. Luego, pensando ideas, lo volví a ver. ¡Lo había olvidado!", contó entonce.s