El inesperado destino de Tamara Falcó para su despedida de soltera

Tamara Falcó en los premios 'Women Of The Year' en 2022.

Quedan dos meses para una de las bodas más esperadas de la jet set nacional: la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tras las idas y venidas de la pareja, los rumores de infidelidad y su posterior reconciliación, la marquesa de Griñón y Onieva están ya ultimando los preparativos para el enlace.

Entre los eventos de esta recta final, Falcó ha celebrado este fin de semana su despedida de soltera junto a sus amigas. La hija de Isabel Preysler ha ido de viaje a Portugal, como parte de esta despedida que ha organizado su hermana Ana Boyer.

Sin embargo, lo más llamativo ha sido una de las paradas que han realizado en el país luso. Falcó y sus amigas visitaron el pasado sábado el santuario de Fátima, uno de los lugares de peregrinación más reconocidos por los creyentes y que muestra que para Falcó la fe sigue siendo uno de los pilares más importantes de su vida.

"Ayer estuvimos en Fátima con la madre de las madres, la Virgen, y fue un día súper especial. Muchas felicidades a todas en este día", escribió su amiga la empresaria de joyería Casilda Finat en una de las instantáneas.

La propia Falcó compartía también en sus stories varias imágenes del viaje en las que se podía ver cómo habían visitado también otros enclaves como la Praia Princesa, ubicada en la Costa da Caparica. "Qué bien me lo habéis hecho pasar, chicas", escribía la marquesa de Griñón a sus amigas.

A Falcó no le ha impedido disfrutar de su despedida de soltera un esguince de tobillo que sufrió la semana pasada. "Venía corriendo a la tertulia y como me gusta llevar los zapatos un poco grandes, me he caído", comentó el jueves en su colaboración en El Hormiguero (Antena 3). La socialité aparece en varias imágenes en muletas y en silla de ruedas para evitar el esfuerzo tras la lesión.

Mientras Falcó estaba en Portugal, Onieva se encontraba también de viaje con amigos en el País Vasco, donde disfrutaron, según mostró en su Instagram, de una velada junto al chef Andoni Luis Aduriz. Sin embargo, esta cita no entra dentro de sus despedidas de soltero.

Aunque el empresario tenga tres despedidas de soltero, esta parada no forma parte de ellas. Según contó la periodista Leticia Requejo en El programa de Ana Rosa (Telecinco), la primera sería en Argentina en la que además de Buenos Aires visitarán las cataratas de Iguazú o Bariloch.

Tras esta, con otro grupo de amigos, irá a Budapest (Hungría) y, por último, hará otro viaje nacional con un tercer grupo. Según informó la periodista, Onieva le habría pedido a sus amigos unas despedidas tranquilas tras los rumores de infidelidad que recaen sobre él tras las imágenes en el festival Burning Man por las que se produjo la ruptura con Falcó.