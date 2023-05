El cocinero Mario Sandoval habla en estos inequívocos términos de 'MasterChef'

El cocinero Mario Sandoval ha concedido una extensa entrevista a Paloma Barrientos en Vanitatis donde ha hablado de su carrera, de la situación de Madrid con respecto a la hostelería y hasta de MasterChef, el exitoso talent show culinario de TVE, donde ha estado en alguna ocasión como chef invitado.

Con Coque, Sandoval ha tocado el olimpo de la gastronomía española y ha conseguido tres estrellas michelín. Sobre esta condecoración ha afirmado que son "un reconocimiento al trabajo y a un equipo".

"Otros años he estado más nervioso, más impaciente. Ahora me he relajado y cocino para los clientes. Cada edición hay que ganarla. El Premio Nacional de Gastronomía, que me lo dieron en el 2013, es para siempre, las estrellas no. Hay que ganarlas cada edición", ha comentado.

También ha hablado sobre MasterChef y lo importante que ha sido para España. "Ha sido tan importante en España como Auguste Escoffier en París, que está considerado el creador de la cocina moderna francesa y el gran transformador del oficio. Escribió la biblia", ha señalado.

Para continuar ha afirmado que MasterChef "ha enseñado la cocina (no la alta cocina) a la gente popular. Es un programa de entretenimiento muy familiar".

También ha desvelado que ha entrenado a varios concursantes de la edición de los famosos como Isabelle Junot, Tamara Falcó o Raquel Meroño: "Ha acercado a los chefs a la gente normal. Ha dado visibilidad a los cocineros y nos ha enseñado a comer mejor".