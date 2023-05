Indigna a todo el mundo con la sopa de croquetas que ha hecho: el resultado es para verlo

La usuaria de Tik Tok @ivanicecalixtogod ha revolucionado la red social al publicar la sopa de croquetas que se ha hecho para cenar. La pinta no es nada apetitosa y los comentarios que ha generado van todos en esa dirección.

La tiktoker ha cogido una bolsa de croquetas de supermercado y, en vez de freírlas, las ha puesto a cocer con un chorrito de aceite, sal y pimienta.

Cuando se han terminado de cocer, la usuaria las ha retirado y las ha puesto en un plato acompañándola con ketchup y pimienta, porque como ella se describe en su perfil "sin pimienta y sal no hay sabor, adicta a la sal y a la pimienta".

Al agua que ha quedado ha echado unos fideos para hacer un sopa. "Las croquetas me las he terminado y bueno. La sopa qué rica, está súperrica, como cuajada, pero imagino que será por la harina de las croquetas", ha valorado en otro vídeo, en el que se ve como se come toda la sopa de croquetas.