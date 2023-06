La confesión de Omar Montes tras su pelea en la 'Famma League' que dejó a todos boquiabiertos

Otro invento de Ibai. Por si la Velada del Año 3 no fuese suficiente, el streamer vasco decidió organizar una adicional para el 2 de junio. En la Cubierta de Leganés y arropado por cientos de personas, con personalidades de los ámbitos más dispares: tiktokers, 'divas', raperos e incluso exboxeadores, se dieron cita sobre el ring en la localidad madrileña.

Dakota, Fani de la Isla de las Tentaciones, los raperos Jarfaiter o Khaled e incluso Ceciarmy y Hamzazaidi como presentadores de gala, sirvieron de teloneros para el combate más esperado de la tarde, el que enfrentó a Omar Montes y a Torete, ambos exboxeadores.

El combate entre los dos fue el más igualado y entretenido, dado los conocimientos pugilísticos de ambos, y finalmente se saldó con una victoria para el ahora cantante, Omar Montes, que reveló una curiosidad nada más terminar el combate.

Portando ya el cinturón de vencedor, y tras el reconocimiento de su rival y del público, Omar cogió el micrófono para agradecerles a todos el apoyo y el ambiente que brindaron ayer. Fue en ese momento cuando contó lo que le había ocurrido en cuanto comenzó la pelea.

"Me voy a quitar la venda pa' que lo veas. Me he roto la mano de la primera... Tienes una cabeza peor que un melón. Del primer Yab -el golpe más característico del boxeo-, me he partido la mano, brother. Ahora tú lo vas a ver. Espero que me acompañes al hospital porque es culpa tuya", fue el discurso de un Omar Montes que en ese momento llevaba su mano izquierda tapada con una venda.

Estas palabras del madrileño generaron risas entre todos los presentes, que no daban crédito a que el cantante se hubiera roto la mano en el primer asalto y hubiera podido terminarlo y ganarlo.