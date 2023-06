Usa el dictado por voz para responder y la conversación que se genera es de lo más cómica

La usuaria de Twitter @martarivass_ ha publicado la conversación de WhatsApp que ha tenido con su madre después de que esta utilizase el dictado por voz para responder.

Tras informarle de la nota de un examen, la progenitora le da la enhorabuena y, acto seguido, empieza a utilizar este asistente por voz empleado para evitar escribir con el teclado del teléfono.

Mientras verbalizaba lo que quería decir, ha empezado a regañar a sus gatos, de manera que todo lo dicho ha quedado reflejado en la conversación, provocando las mofas en la red.

El tuit, además de las múltiples reacciones que ha recibido, ha acumulado en pocas horas más de 2.600 'me gusta' y cerca de 250 retuits.

"He sacado un 7,8 en el examen", ha empezado escribiendo la internauta. Tras responderle, su madre, con un "estás hecha una fiera", ha comenzado a utilizar la mencionada herramienta de voz.

Y esto ha sido el resultado: "Pero había tenido dos exámenes no sal de ahí sal de ahí me cago en la leche me cago en la leche en la madre que os pario nos vais a joder la cosa..".

"Ha sido el corrector", ha argumentado un minuto después la progenitora, terminando así la jocosa conversación para explicar su regañina: "Es que me andan (los gatos) entre las judías peleándose".