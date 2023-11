Cuenta lo que le ha pasado después de salir a correr: 40 segundos de absoluta fantasía

Salir a correr por la calle es uno de los hobbies más habituales. Resulta un ejercicio físico que ayuda a crecer en salud, estar en forma y desconectar del día a día.

Sin embargo, Álvaro Gil, creador de contenido en las redes sociales, no está para nada de acuerdo, no ha tenido una bonita experiencia al salir a correr.

Junto con su compañero Javier Gil ha publicado en la cuenta de @mongueritos un vídeo en el que aparece Álvaro muy nervioso, preocupado y cansado después de hacer el ejercicio.

"No puedo respirar, no me entra el oxígeno, llevaba dos meses perfectos de salud mental, sin ser hipocondríaco", exclama Álvaro mientras está acurrucado en una esquina y rodeado por una manta.

Visiblemente nervioso, Álvaro, explica que el aire no le entraba en los pulmones después de correr y criticaba la "moda de ser 'fitness' y deportista: "Correr en una cinta del gimnasio lo tolero, ¿pero correr? ¿esa cosa estúpida? ¡No puedo más, me encuentro fatal!".

Algunos usuarios se sienten identificados con la reacción de Álvaro: "Me representa". "Lo entiendo, me paso una vez y eso que ya caminaba de antes. Sentí que me moría. Y también soy hipocondriaca…", afirma uno de sus seguidores.