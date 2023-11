Cuenta lo que le pasó con sus amigas al pagar la cuenta de un restaurante y se monta un intenso debate

El de pagar la cuenta de un restaurante a medias entre los asistentes o que cada uno pague lo que ha consumido es un debate que está abierto y que tiene férreos defensores en ambas opciones.

La usuaria de TikTok Noritag se ha mostrado partidaria a que cada uno pague lo suyo. Para ello, ha contado lo que le ha pasado al ir con sus amigas de Escocia a cenar a un restaurante para celebrar el cumpleaños de una de ellas.

"Tuvimos que pagar primero 10 libras por el depósito cada una, porque si no le salía por casi 150 a ella. Era un sitio de tapas, pijos y muy caro, pero que la comida iba a salir a 8 libras por cabeza, que está muy bien", comienza diciendo.

Entonces maldice el momento en el que firmó para ir a esa cena y se muestra tajante. "No todo el mundo debería pagar por igual, porque hay gente qeu va a tomarse cócteles, otros refrescos, otros agua, otros cerveza, otros vinos, etc", relata.

"El precio varia mucho. Por ejemplo, el agua es gratis y lo más caro que son los cócteles pueden costar más de 10 libras. También hay gente que llega antes y bebe más", prosigue la autora del vídeo.

Incluso comenta que de media salir en Escocia a un restaurante normal puede costar unas 12 libras, solo en la comida, pero que con bebida y alcohol puede llegar a superar las 30 libras. "¿Los que no bebemos qué hacemos? ¿Pagamos 30 también?", pregunta.

"Yo me fui antes de tiempo y aún se pidieron una botella más. Le dije a mi amiga que me dijera lo que había costado... La cuenta pasó de 8 libras a 40", comenta, explicando que lo aceptó porque no quería discusiones, pero avisó de que no le iba a pasar más.

También critica ese tipo de restaurantes: "Cuando llegué a casa me tuve que hacer dos tostadas de mantequilla y pavo porque estaba muerta de hambre al ser uno de esos bares pijos modernos en los que solo puedes coger un mordisco por plato porque lo estás compartiendo con más gente. Resumiendo, me fui con hambre y sin dinero".