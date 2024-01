Niño Becerra revela el crudo consejo que le ha dado a un estudiante preocupado por su futuro laboral

El economista Santiago Niño Becerra ha contado desde su cuenta oficial de Twitter la contundente respuesta que le ha dado a un estudiante que le mandó este viernes un correo electrónico con sus preocupaciones

Tras leer un artículo suyo sobre la llamada Generación Z, el joven le pidió que le recomendara algo para "no caer en los mismos problemas que usted ve en esta generación".

Algo a lo que el economista reaccionó con un duro consejo. "Si eres muy bueno es lo que estás estudiado, y no me refiero solo a tener un muy buen expediente académico si no a que tengas ganas de profundizar por tu cuenta en tu materia e ir a más, ves dando voces por Europa en centros universitarios y empresas para ampliar estudios y hacer prácticas", ha señalado.

"Y vete: España, salvo zonas muy concretas y en materias muy específicas entre las que no está la materia que estás estudiando, pienso que no tiene futuro", ha defendido.

El economista ha reiterado que "probablemente no vuelvas nunca", pero asegura que "es lo que hay". "Si eres un alumno normal, con inquietudes normales y no destacas en nada, no sé qué decirte", ha expuesto.

"Repara que en mi texto pongo el acento en las expectativas: las de vuestra Generación son limitadísimas porque existe un exceso creciente de población activa que va a ir a más debido a la tecnología, y evidentemente no me estoy refiriendo a ChatGPT", ha añadido.

Santiago Niño Becerra cree que esas expectativas limitadas "desincentivan y desmotivan". "Y encima sois de una forma de ser que no protestáis: en España el desempleo juvenil es del 26%. Deberíais estar montando cada día una manifestación, pacífica, evidentemente, en la calle principal de la ciudad en que residáis exigiendo orientación y políticas que os ayuden", ha reclamado.