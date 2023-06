Deja alucinada a una cajera del Mercadona con su método para llevar la compra

La usuaria de Tik Tok Marta Escalante (@holacuore) ha triunfado en la red social al contar lo que hace ella al salir de los supermercados con la compra. Incluso, según explica, dejó boquiabierta a la cajera.

Tal y como ha relatado, la trabajadora se quedó extrañada al ver que Escalante se llevaba toda la compra en una caja de leche desnatada vacía. "Le he dicho que me he acostumbrado desde hace bastantes años al no pedir bolsas porque me da rabia comprarla", ha contado.

"Además, tampoco tiene ningún tipo de sentido cuando me la dan de papel, así que le he dicho que lo que hago es meter mi compra en las cajas que hay en los supermercados", ha añadido.

La cajera le confesó entonces que no había visto nunca hacer eso a pesar de llevar años como trabajadora del gigante de alimentación. "Yo lo voy a contar, por si a alguien se le ocurre todavía comprar bolsas", ha rematado.