Una japonesa no puede creerse lo que mucha gente mete debajo de la almohada: en España también

La usuaria de TikTok @lgonzaleez7 ha compartido en esa red social una anécdota que vivió en Australia cuando estaba haciendo una cama con una compañera japonesa.

Según relata, la mujer se quedó a cuadros al encontrar "un pijama debajo de una almohada": "Estábamos haciendo una cama y encontramos un pijama y se quedó... Me dijo literalmente: '¿Por qué la gente hace esto?".

"Y yo diciendo... pues porque hacen la cama y guardan el pijama ahí para ponérselo luego. A lo que me dijo: 'Bueno, es que creo que eso es un poco sucio, hay que cambiarse de pijama todos los días", relata la usuaria.

Y prosigue: "Y yo... ¿qué dices? Y claro ella me dijo: 'A ver yo no tenía colchón en casa entonces...'. Todas las mañanas cogía su pijama, lo ponía a lavar y por la noche tenía una nuevo limpio. Bueno, pero vamos, que le sorprendió tantísimo que me hizo mucha gracia", finaliza.

El vídeo ha generado multitud de reacciones de todo tipo. Por ejemplo, un usuario señala: "Cada persona es un MUNDO y todo está bien. Si lavas... bien , si no lavas bien también...".

Otro apunta: "Yo me cambio de pijama todos los días también". Y la creadora del vídeo ha respondido: "Yo lo cambio una vez a la semana cuando lavo las sábanas 😂 porque de que sirve cambiarte el pijama si son las mismas sábanas, los ácaros están ahí jj".

Y otro usuario más ha subrayado: "¿Cómo que ustedes reutilizan el pijama todo sudado? Porque lo crean o no se suda un poco de noche y acumularlo durante los días?"