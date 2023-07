Deja anonadadas a miles de personas al contar cuánto le ha costado un kebab en Suiza

El usuario de TikTok @itslondi se ha quedado perplejo y ha causado el asombro en esa red social tras subir un vídeo en el que aparece comiendo un kebab y contando lo que le ha costado ese producto en Suiza.

Bajo el título de "Suiza es muy caro", el hombre cuenta lo que le ha pasado: "Estoy en un parque y compré este sándwich porque veía a toda la gente, como trabajadores, comiéndoselo".

"Y me dije: seguro que es barato, es un kebab, eso siempre es barato. No sé. ¡¡16 euros!! ¡¡Por esto!!", exclama escandalizado.

Y prosigue: "Es como... ¿Qué es esta mierda? Es como el burrito más caro que me ha comido en mi vida". Tras decir que "ojos que no ven billetera que no siente" se dispone a probarlo y da su veredicto: "Pues sí, está muy bueno y es grandecito".

En los comentarios, algunos usuarios le dan ideas para ahorrar. "¿Has visto esas app de 'sobras' de comida de los restaurantes? 😬", le dice uno. Otro, al hilo de eso, apunta: "Es súper bueno porque es comida normal, buena, solo que para no botarla prefieren venderla económica para así hacerle ganancia antes de cerrar el día".

Otros le preguntan por qué no miro el precio antes de comprarlo. Y él responde: "Porque quería comer lo que todos estaban comiendo 🥺🥺 JAJAJAJJA".