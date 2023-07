Deja una reseña brutal y el propietario da una respuesta magistral 

Las reseñas que los usuarios dejan en plataformas como Google de negocios, bares y restaurantes de todo tipo son pueden ser cruciales a la hora de escoger entre un lugar u otro y, a menudo, son un éxito en redes sociales por las respuestas que dejan los propietarios.

Este es el caso de la reseña que ha mostrado el usuario de Twitter @DARELGON, quien ha mostrado una captura y ha dejado un contundente mensaje: "Algunas personas creen que la hostelería no merece respeto, ni que tenga horarios, además la reseña negativa... Hay mucho sinvergüenza".

"Sitio muy desagradable sin educación, trato pésimo, incluso violento, el dueño el peor, no volveré a ir ni tan siquiera acercarme por si acaso ocurriese algo más grave", señala la reseña en cuestión. "Para denunciarles", agrega tras puntuar el lugar con una estrella.

Ante esto, el propietario no ha dudado en responder: "Primeramente, a usted no se le sirvió, ya que el bar estaba cerrado, incluso con la reja puesta y se le dijo educadamente que estaba el bar cerrado, en dos ocasiones, incluso así usted no quiso entenderlo y seguía haciendo preguntas".

"Violento es entrar en un negocio fuera de horario, sin respeto alguno, y también decirle que viendo las reseñas suyas ya se puede ver qué tipo de persona es. Si quiere respeto, respete caballero. Servicio no le hicimos ninguno, por cierto, debería saber que hay unos horarios y también le digo que denunciable debería ser que personas como usted no tengan respeto por la hostelería, la esclavitud terminó hace mucho. Gracias por no volver", ha concluido.