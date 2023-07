Comparte las manualidades de su hijo en la guardería y deja a todos en 'shock' varios segundos

Las respuestas de lo niños a ejercicios de clase o exámenes son, junto a los carteles colgados en portales, las publicaciones que más éxito suelen tener en redes sociales.

En esta ocasión, la usuaria de Twitter @NuriaTriguero no ha mostrado un comentario ingenioso, sino una manualidad que ha realizado su hijo y que le ha llevado a error, al menos durante unos tensos segundos.

"En la guarde de Bruno me dan sus manualidades de este trimestre", ha escrito en la red social, donde acumula ya más de 10.000 me gusta. Y ha concluido: "He estado en shock hasta que he visto la 'O'".

Junto a estas palabras ha mostrado una imagen de la manualidad en cuestión, en la que se puede leer: "Pintamos con cacao". Sin embargo, la "o" está tapada por varias manchas de color marrón, de ahí la confusión inicial.