Desvela el diferente trato en Irlanda para otorgar visas de trabajo entre españoles y latinos

El usuario de TikTok de @nachocey ha hablado del injusto trato que reciben las personas latinas respecto a las españolas a la hora de tramitar la visa de trabajo o tener opción a determinados servicios en Irlanda.

"La gente latina que trabaja conmigo está obligada a sacarse un curso de inglés o a apuntarse a una academia aun sabiendo mucho más que yo", ha expresado.

Por lo tanto, él no se ha visto oblgiado a apuntarse a una academia "solo porque en mi pasaporte pone que soy español, no tiene sentido, me parece una gilipollez". "La gente latina que trabaja conmigo sabe 50 veces más inglés, pero a ellos les obligan", ha manifestado.

"Si me dices que tenemos culturas muy diferentes te lo compro, pero es que realmente son muy parecidas, con alguna diferencia, pero en forma de ser me parezco más a un latino que a un noruego", ha explicado.

Entre los más de 1.700 comentarios hay indignación a raudales: "El famos oprivilegio de ser europeo no solo en Irlanda, en España hay muchos más privilegiados que los latinoamericanos".