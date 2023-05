Novak Djokovic cuenta por qué le ha sido imposible ser amigo de Rafa Nadal

El tenista serbio Novak Djokovic ha concedido una entrevista al medio italiano Corriere della Sera donde ha hecho un extenso repaso por su carrera deportiva y donde ha hablado incluso de su relación con sus dos mayores rivales dentro del circuito: Rafa Nadal y Roger Federer.

Los tres tenistas han escrito ya sus nombres en letras de oro en el mundo del tenis, el serbio y el español cuentan con 22 Grand Slam y el suizo con 20. En dicha entrevista Nole ha señalado que no es amigo de ninguno de los dos porque "entre rivales no se puede" pero no los considera sus enemigos.

Sobre si es posible tener una relación de amistad con ellos con tanta rivalidad, el tenista serbio ha contado varias anécdotas sobre cómo era su relación con Rafa Nadal cuando ambos empezaban en el mundo del tenis.

Djokovic ha contado que llegó a ir de cena con Nadal en varias ocasiones pero que con el tiempo la relación de amistad no pudo ir a más. "Es solo un año mayor que yo, los dos somos géminis, al principio incluso llegamos a irnos de cena juntos un par de veces. Pero la amistad con él ha sido imposible", ha afirmado en el medio italiano.

Como no podía ser de otra manera, el serbio ha mostrado su "respeto y admiración" por Nadal: "Siempre le he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quién soy, sé que esto nos unirá para siempre, por lo tanto siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos 15 años lo he visto más a él que a mi madre".

Sobre Federer ha dicho algo parecido, ha contado que nunca han sido amigos porque "entre rivales no se puede" aunque, ha añadido, "nunca" han sido enemigos: "Siempre he tenido respeto por él, es uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he sido cercano a él".

"Cuando jugaba contra Federer o Nadal, la gente estaba en mi contra. Tuve que desarrollar todo ese apoyo opuesto en energía. Me dije a mí mismo que nunca ganaría si no lograba transformar eso", ha señalado también el serbio.