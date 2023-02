Los dos minutos de Yolanda Díaz que se llevan Twitter por delante: supera las 120.000 reproducciones

La respuesta de poco más de dos minutos que ha dado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, a la diputada de Vox Inés María Cañizares está teniendo una gran repercusión en Twitter, donde supera en apenas unas horas más de 110.000 reproducciones.

Todo ello después de que la diputada del partido de Abascal criticase la reforma laboral durante la sesión de control y afirmase que "los despidos han aumentado un 68% respecto al año anterior": "Díganos por qué y a quién va a culpabilizar ahora"

"Señoría, a usted también le voy a dar algunos datos. Mire, en España tenemos 17 millones de asalariados, es un cifra histórica. Pero de ellos, 14,3 son asalariados indefinidos. Y le voy a dar el dato para que usted comprenda lo de las matemáticas bien. Tenemos un incremento después de la reforma laboral de 232% de contratos indefinidos", ha empezado diciendo Díaz visiblemente indignada.

"Para que usted entienda que la cosa va de pequeñita de ver Barrio Sésamo y saber sumar y restar. Pero, ya que veo que no lo sabe y no entiende por esto las estadísticas, le voy a hablar yo del despido. Le voy a hablar señoría yo de su programa respecto del despido. ¿Sabe qué propone Vox para el despido de los españoles y las españolas? Abaratarlo todavía más y no solamente esto, es que en su programa nos dicen ustedes que quieren eliminar el control jurisdiccional de los despidos", ha proseguido.

Y ha ido más allá: "Ya le digo, señoría, que es inconstitucional, que ustedes son rebeldes ante la Constitución española y que esta propuesta es indefendible".

"Pero fíjese, señoría: no solamente esto, es que además los conocemos a ustedes votando. Han votado en contra del despido por causas médicas. Ustedes quieren que la gente trabaje estando enferma. Han votado en contra de la ley riders, han votado en contra de las leyes de igualdad retributiva de España, han votado en contra de las trabajadoras del hogar, han votado en contra de la reforma laboral, han votado en contra de todo lo que es positivo para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país", ha proseguido la ministra.

Además, Díaz ha subrayado el "despropósito" en Castilla y León: "Son ustedes los que desbaratan el diálogo social. Han suprimido el Serla, que no es para el Gobierno de España, es que atiende, es que he estado allí con los trabajadores y los empresarios, a miles de empresas y de trabajadores en esa comunidad autónoma".

"Ya que ustedes me hablan de despido, parece que no solo hablan, sino que practican algo fundamental: y es que despiden a la gente. Porque las primeras víctimas son esas personas que hoy están trabajando en el Serla y que gracias a ustedes van a irse a la calle y sin indemnización", ha rematado.