Carlos Bardem se corona con su respuesta a quienes le dicen que se vaya a Cuba o a Corea del Norte

El actor Carlos Bardem ha respondido de forma contundente a todos aquellos que, cuando expresa sus ideas o sus críticas, le dicen que deje España y se vaya a países como Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

En una entrevista en la Cadena Ser, el actor, que acaba de publicar su libro Badaq, dice que esto es algo que le ha "fascinado desde siempre".

"Esta agencia virtual de viajes que te montan estos tipos, que te mandan fuera de España todo el tiempo. Siempre con tres destinos predilectos, que son Cuba, Venezuela y Corea del Norte. ¡Si no te gusta España vete! Y estas cosas", ha señalado.

Y acto seguido ha replicado: "Bueno, a mí me gusta mucho España. Yo soy muy español y me preocupa mi país, me gustaría que fuese un país mucho más justo y un país con una capacidad de tener un pensamiento crítico hacia su historia".

"Cuanto más bonita y más justa sea España mejor. Y yo creo que las sociedades son más sanas cuando tiene la capacidad de aproximarse de una manera crítica a sus mitos", ha rematado.

En Twitter, Bardem critica "esta manía de algunos de enviar de viaje fuera de España a los que no piensan como ellos, a los 'malos españoles".

"En Badaq hago un guiño divertido a este comportamiento en redes sociales que, de cumplirse, echaría del país a más de la mitad de la población", señala.