El crítico poema de Pedro Ruiz que resume su opinión sobre la sentencia a Ábalos, Koldo y Aldama: "Roban, mienten..."

El humorista y presentador de televisión Pedro Ruiz se ha puesto más serio que nunca para dar su opinión sobre la sentencia a José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama, a 24 años y tres meses, 19 años y cuatro años de prisión, respectivamente, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Sin embargo, Aldama se libra de ingresar en la cárcel y de devolver el dinero obtenido en las comisiones del caso 'mascarillas' por su colaboración con la justicia, lo que ha generado miles de reacciones en redes sociales y medios de comunicación por el precedente que sienta en España.

En ese sentido, Ruiz ha dedicado un poema muy crítico a este caso. Al humorista le gusta escribir en verso y, en algunos casos de actualidad, suele publicarlos en su perfil oficial de TikTok, donde acostumbra a dar su opinión abiertamente y siempre desde el respeto.

"Roban, mienten y presumen"

"A las noticias de las sentencias del caso mascarillas le han sucedido hechos y yo en mi bloc [de notas] de todos los días he escrito un poemita que se llama Ladrones de hoy", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.

El poema comienza así: "Roban, mienten y presumen los ladrones de hoy en día, pues la autoridad no excluye al que trinca, pero espía. Es un mundo extraordinario este cambalache obsceno donde no es estrafalario que los malos sean buenos".

"Si robas, pero denuncias, te toca el gordo. Querido, que tienes las manos sucias, eso se da por sabido. Una nueva profesión ofrece el mejor futuro, la de chivato ladrón: cantas y salvas tus duros", ha sentenciado Ruiz.

Este lunes se conoció la sentencia y Pedro Ruiz ya publicó otro vídeo en el que daba su punto de vista criticando a los partidos políticos: "No hablaré de ello, que hablen los dos partidos y se peleen entre ellos porque esto ha quedado reducido no a pedir excusas ni a limpiar de cada uno de los partidos las cosas sucias que haya".

"Ha quedado no ya en el 'y tú más', se conforman con 'nosotros menos corruptos que vosotros, nosotros menos malos y menos bandidos que vosotros'", ha mencionado. Para el humorista, de esta manera se están cargando la confianza de la gente.

"No estoy en una parte o de otra, no es equidistancia, sencillamente son náuseas", ha remarcado.