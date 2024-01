​El PP publica una fotografía de Feijóo, nombra el Falcon y los comentarios no se hacen esperar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este sábado a Ourense en tren, y el partido popular se ha encargado de difundirlo en redes sociales con una fotografía y un mensaje que ha despertado una oleada de respuesta, y no precisamente para bien.

"Nuestro Presidente en el "Falcon" destino a Ourense", ha publicado el PP en la cuenta oficial del partido en X, antes Twitter. Y ha agregado: "Qué curioso que sea el mismo que el de todos los españoles con los que comparte trayecto".

Ante estas palabras, muchos usuarios de la red social han señalado, en modo irónico, que no ha usado el Falcon "porque no ha querido", en referencia a las propias palabras de Feijóo, que provocaron hasta la risa de Pedro Sánchez hace ya dos meses en el Congreso. "Y acabó diciendo que no es presidente porque no quiere. O que es el primer español que renuncia a serlo", dijo el presidente.

Sobre esto, Feijóo le respondió tajante: "Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles". De hecho, el líder del PP señaló entonces que Sánchez hubiera incluso pactado con Vox si el gobierno dependiera de sus votos.

Entre las reacciones, otros apuntaron, además, que no todos los españoles van en primera clase o recuerdan la fotografía con el contrabandista Marcial Dorado a bordo de una embarcación.