El sutil pero clarísimo palo de Andreu Buenafuente a Pablo Motos

Andreu Buenafuente ha dedicado parte de su resumen del año en TV3, la televisión pública catalana, a darle algún que otro palo a Pablo Motos, presentador de El Hormiguero.

En el programa Vosaltres mateixos el presentador catalán ejerció de maestro de ceremonias y dejó algún que otro comentario sobre los protagonistas el año, entre ellos Pablo Motos o Carles Puigdemont.

"Este año hay muchas cosas que no hemos visto venir. Como policías pegando cayetanos. O Puigdemont siendo la clave de la estabilidad de España. O a Pablo Motos diciendo que le avergüenza ser español", dijo citando al presentador de Antena 3, que en su programa dijo que, por culpa de la amnistía, le daba vergüenza ser español.

Pero la cosa no quedó ahí. Durante su monólogo se burló de la alarma de la Protección Civil que sonó durante una DANA en Madrid y que tanto dio que hablar. Y ahí, hiló con Motos: "¡Qué susto! Pensé que me llamaba Pablo Motos, que lleva a Alfonso Guerra a su programa. Motos, siempre llevando a una persona de primer nivel de la política activa, gente importante… como Pedro Guerra. ¡Bueno, perdón! Quería decir Alfonso Guerra… Pedro (Sánchez) es un tío cojonudo".

Para acabar, Buenafuente se hizo eco de las quejas del presentador sobre los límites del humor. "Me dan mucha pena porque ya no pueden hablar de nada. Antes había (chistes) de homosexuales, de enanos y de todo. Ahora no", dijo Guerra con el apoyo verbal del presentador.

A lo que Buenafuente dijo: "Si tú después haces chistes de Pablo Motos, puede ser que te llame una hormiga y, esto es verdad, te llama para decirte: 'Pablo está muy preocupado, porque haces bromas de él'. Yo les digo: '¿en serio?' y ellos responden: '¿sabes qué es lo que quiero, no?' Y tú dices: '¡Pues la tarjeta de El Hormiguero!'".