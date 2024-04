Enseña cómo es la margarina en Estados Unidos y más de 2.000 personas no han podido evitar comentar

El usuario de TikTok @therealleonkarl ha provocado una multitud de reacciones en esa red social al mostrar cómo son los formatos de margarina que venden en los supermercados de Estados Unidos.

En un vídeo en esa red social se ve el estante de esa sección lleno de paquetes de margarina de un tamaño considerablemente mayor del que acostumbramos a ver en Europa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En el paquete se aprecia que es un "tamaño familiar", aunque en las imágenes se aprecia claramente que ese formato no es ninguna excepción, ya que todas las estanterías están repletos de otros similares.

Entre las reacciones destaca la de una usuaria que subraya que no debería sorprender ese tamaño de la margarina: "En Estados Unidos comen panqueques con mantequilla, desayunan mantequilla, fríen con mantequilla... así que no me extraña el tamaño de esos potes".

Y otra persona destaca un detalle: "No es ni margarina, le tuvieron que quitar la palabra. Ahora solo dice 'untable de grasa vegetal"🤢.