Un español se va a Chile y acaba siendo noticia en los periódicos de ese país tras decir todo esto

El usuario de TikTok @wiott, español que está viviendo en Chile, se ha convertido en noticia en una multitud de periódicos de ese país por un vídeo en el que contaba varias de las cosas que menos le gustan de allí.

Eso sí, el usuario relató todo eso después de destacar las cosas que le encantan de Chile. Por ejemplo, decía que no le gusta que a "muchísimos, muchísimos chilenos" les ve "colándose constantemente en el Metro o en la mismísima micro".

"Y el chófer no les dice nada, cero. A mí eso me parece loquísimo que no les digan nada. Y mejor que yo como buen español ya me estoy colando en el Metro también como si fuera un chileno más", afirmaba.

Y más: "Las palabras hueá y hueón. Un chileno es capaz de contar una historia entera nada más diciendo hueá y hurón. Sin ni una otra palabra. Lo mejor es que al otro chileno que se le está contando lo entiende perfectamente todo. Yo no entiendo una hueá".

Además, remataba: "La palabra 'ya'. Los chilenos usan la la palabra ya en vez de decir 'sí' o 'de nada'. En España si usar eso es porque estás muy enfadado. Ejemplos que me han pasado: 'Oye, ¿me prestas tu plancha', le responden 'ya' y yo… 'ay, muchas gracias'. 'Ya' y yo por dentro pensando 'cómo es posible este suceso'. Pues es normal en Chile".

Tras el revuelo que ha provocado, el mismo usuario ha publicado otro vídeo: "Pedí que no me funaran y, a cambio, salí en todos los periódicos chilenos. Gajes del ofico, supongo".

Dicho eso, detalla más cosas que no le gustan de Chile: "El smog. ¿Ves esa capa de aire marrón? Es mierda, lo que se respira en Santiago, pero eso pasa en todas las ciudades grandes del mundo. La mala suerte de Santiago es que tiene los Andes, una montaña que impide que el aire contaminado de vaya".

"Segundo: la hora de comer. A mí me ha tocado hacer un intercmabio en Chile en la Universidad de Los Andes y la hora para comer es a las 12.20. En España si como pronto comemos a las 14.30. Es más, a las 12.30 están llegando los camareros al restaurante para prepararlo todo", continúa.

También destaca que "en España no se deja propina": "Por lo menos no el 10%. Si eso una monedita que tienes ahí en el pantalón llena de polvo. Aquí me preguntan si quiero dejar propia y es super violento porque se piensan que es por un mal servicio y es que realmente no quiero pagar más. Lo pago por no quedar mal, pero me duele".