Este vídeo de un latinoamericano opinando sobre el acento de los españoles tiene mucha mucha miga

El usuario de TikTok @jezzzini está dando mucho de qué hablar en las redes sociales después de desplegar su teoría de por qué los españoles tenemos el acento que tenemos.

"Este es un vídeo solo para gente latinoamericana. Si eres español pasa al siguiente, iros a ver si descubrís un nuevo continente o si la base de datos de virus ha sido actualizada jolines", empieza diciendo.

Y luego expone sus pensamientos: "Lo he pensado desde hace mucho tiempo, pero me da miedo decirlo, pero hoy estoy hablando mi verdad. Siento que España finge el acento. Pum, pum, pum. ¡Lo dije! ¡Lo dije!".

"Están fingiendo el acento, no hay manera de que hablen así. ¿Por qué hablas como si esto fuera un cuento de elfos y estuviéramos en el bosque? ¿Por qué? El otro día le dije a una amiga española y dijo algo de chismorrear. Y me dijo: 'Qué es eso? ¡Ah el cotilleo!'. ¿Escribiste el Don Quijote o qué? No hay manera de que hablen así", prosigue.

Además, explica sus teorías: "La primera, que lo hacen por atención. Porque yo a veces hago eso: cuando estoy a muy tomada y sobrestimulada con las luces y la música del antro yo también me pongo a hablar en acento español para que la gente se me quede mirando, para que me den atención".

"Lo respeto por eso, pero no hay manera de que hablen así. La segunda teoría que yo tengo es que lo hacen para que aumente el turismo en España como que os ponéis de acuerdo para que ir a España sea una experiencia, una obra de teatro gigante, España es una obra de teatro gigante donde están todos actuando para que digamos: qué bonito hablan", finaliza.