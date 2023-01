La gente está viendo esta escena de Feijóo varias veces para creerlo: "Imagina al traductor"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha convertido en protagonista en las redes sociales gracias a una frase que ha pronunciado en un discurso en Cuenca y que podría firmar el mismísimo Mariano Rajoy.

"Por eso cuando alguien presume de que gasta mucho, lo que no dice es que gasta los impuestos que pagamos los españoles para que esa persona pueda decir que gasta mucho. No, no. usted no gasta mucho, usted nos quita mucho de lo que queríamos gastar nosotros, que es distinto", ha soltado Feijóo.

La frase ha provocado la locura en Twitter, donde las reacciones se multiplican sin parar. Estos son algunos ejemplos:

En ese mismo acto, Feijoo, y su homólogo en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, han arropado a la candidata 'popular' para lograr la alcaldía de Cuenca, Beatriz Jiménez Linuesa, quien ha prometido ante unas 700 personas transformar el típico 'ea' en algo "ilusionante" para la ciudad y hacer así "una capital llena de posibilidades".

Así se ha pronunciado la candidata a la alcaldía de Cuenca, quien ha asegurado tener "muchas ganas" para ser la próxima alcaldesa de Cuenca con un proyecto que hará "que en la ciudad volvamos a sentirnos orgullosos y valorados".

Y es que, a juicio de la candidata, Cuenca "tiene mucho futuro, y tiene uno mejor", que es el que ella buscará para la ciudad.

"A los más jóvenes os pido que apostéis por Cuenca y que no os rindáis, porque entre todos podemos hacer una Cuenca llena de posibilidades y que recupere su esplendor del Renacimiento".