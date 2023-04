Se graba hablando mientras duerme y el resultado es oro puro: menudas conversaciones consigo misma

La usuaria @marinaborras3 ha publicado en TikTok unas grabaciones de las conversaciones que ha tenido durante un año consigo misma mientras duerme debido a que es sonámbula.

Según explica la Clínica Mayo, el sonambulismo "implica levantarse y caminar mientras estás dormido". No obstante, en ocasiones los pacientes también pueden llevar a cabo "actividades rutinarias", a pesar de estar dormidos, como "vestirse hablar o comer".

El vídeo con los audios ha generado mucha expectación en la red porque las charlas son de lo más reales. Por eso, la publicación ha generado casi 100.000 'me gusta' y más de 850.000 reproducciones en la plataforma.

Nada más empezar el audio, se le escucha cantar 'Q tal', uno de los temas más conocidos de Fondo Flamenco. En un momento dado también interpreta 'Yo quiero agradecerte thank you', una canción de Bad Bunny y Daddy Yankee.

A continuación, procede a soltar frases de este tipo: "Más gente como tú; Nada, que necesito pedirte un favor. Si me oyes, procedo a pedírtelo; ¿Mamá?; Yo ya te he explicado que eso lo hicimos solo en Valencia: Lo siento si Rita Barberá no llegó al resto de España".

"Estás viviendo otra vida mientras duermes", ha llegado a decir un internauta. El resto de usuarios tampoco ha dudado en comentar de manera jocosa lo que le ocurre de manera habitual a esta tiktoker.