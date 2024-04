El bocadillo que ha creado un bar de Alzira es para verlo y caerse de espaldas: genialidad o crimen

El bocadillo es una de esas comidas mágicas: son muy socorridos, sacan de cualquier apuro y muchos bares, cocineros y cocinillas han conseguido llevarlo a un nivel estratosférico, un auténtico manjar.

Pero, a veces, la línea que separa la genialidad de la locura es fina. Muy fina. Es el caso de un bocadillo que ha creado el bar Ca Tomàs, de Alzira, y cuya imagen da tanta impresión que el comensal puede caerse de espaldas.

La imagen la ha subido a la red social X el usuario @Vicent_Marco junto al mensaje: "Han creado este bocadillo llamado borreguet. La receta es la siguiente: 'Muslo de pollo, pulled pork con salsa barbacoa, beicon y macarrones con nata y cheddar', dentro de un pan de maíz y pipas".

Y pregunta el usuario: "¿Genialidad o aberración? ¿Te lo comerías?". La reacción que quizá mejor resume el sentir de la mayoría es la de un usuario que apunta: "Una cochiná... pero... ¿cuándo quedamos???".

"No sé cómo se les ha podido ocurrir, pero lo que más me asombra es cómo a la gente no les debe resultar raro, porque sí que lo piden 😅", dice otro.

En las plataformas de valoración, el bar en cuestión es apreciado. Por ejemplo, un comensal dice: "Almuerzo con gran variedad de bocadillos, que por cierto buenísimos. Totalmente recomendado".

Y otro: "Fuimos a almorzar, y sin duda de los bocadillos más buenos que he probado y más 'originales".