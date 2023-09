Ha trabajado junto a coles públicos y privados y dicta sentencia sobre qué niños son más educados

Belu, una vendedora de una tienda de chucherías, dio muchísimo de qué hablar hace unos meses cuando aseguró en un vídeo en las redes sociales que los alumnos de los colegios públicos son más educados que los de los centros privados.

De hecho, llegaba asegurar que "la diferencia de educación es abismal" y que no le gustaba trabajar en el establecimiento que está cerca de un centro privado porque allí los escolares le "vacilaban" y "trataban mal".

Ahora, Belu se ha reafirmado en esas palabras durante una entrevista en La influencia show. "Los niños de colegio privado, ¿son más maleducados que los de la pública?", le han preguntado.

Y ella ha sido muy sincera: "Sí. Criticadme si queréis". "Yo, atendiendo niños he preferido siempre a la tienda de coles públicos que a la de privados", ha asegurado.

Según ella, "son más humildes y por ende más amables con las personas de cara al público". Dicho, eso ha matizado: "Igual también la persona más borde es de un cole público, quién sabe. Igual también es el mayor maleducado del universo".

El aquel vídeo viral, la trabajadora relataba una anécdota con un niño de un colegio privado: "Ayer estaba reponiendo unas bolas y entró un chavalín. Estaba sola, entonces me quedé ahí hasta que cogiera las gominolas y de repente lo tengo al lado. Me mira y me dice: '¿te ayudo?".

"Cada vez que vengo a esta tienda todos me dicen hola, gracias, me sonríen", añadía antes de insistir: "Os parecerá una tontería pero os juro que se nota un montón".

En los comentarios al vídeo, muchos usuarios han señalado que creen que no tiene mucho qué ver el tipo de colegio al que vayan los niños. "No creo q tenga nada q ver, entra en juego la educación de cada uno (de forma particular)", dice uno.

Otro añade: "A mí me pasa al revés dónde me han robado más es en la publica". Y otro ha escrito una opinión justo al contrario: "Después de trabajar en druni, camarera, Leroy Merlín y Decathlon, además de trabajar en colegios porque soy profe... ES VERDAD Y TIENE TODA LA RAZÓN".