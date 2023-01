El Xokas se pronuncia sobre el sonado vídeo de la educación pública: hace una confesión muy personal

El popular streamer El Xokas se ha pronunciado sobre uno de los vídeos más virales del momento, en el que Belu, una vendedora de una tienda de chucherías, explica las diferencias que ve ella "entre un niño que va a un cole público y un niño que va a un cole privado".

Según asegura, "la diferencia de educación es abismal" y dice que no le gusta trabajar en el establecimiento que está cerca de un centro privado porque allí los escolares le "vacilaban" y "trataban mal".

En cambio, subraya, el comportamiento de los chicos del público es totalmente diferente. "Ayer estaba reponiendo unas bolas y entró un chavalín. Estaba sola, entonces me quedé ahí hasta que cogiera las gominolas y de repente lo tengo al lado. Me mira y me dice: '¿te ayudo?", relata.

"Cada vez que vengo a esta tienda todos me dicen hola, gracias, me sonríen", celebra antes de insistir: "Os parecerá una tontería pero os juro que se nota un montón".

El Xokas se ha pronunciado sobre el asunto admitiendo que no puede "diferenciar si realmente por la educación habrá una diferencia muy grande".

"Pero yo lo que he vivido es que de ambos hay en ambas partes. Yo varios de los mejores amigos de mi vida en la actualidad son de colegios públicos y la otra mitad son de colegios privados, entonces yo tengo una amalgama de personas en mi vida", ha asegurado.

"No puedo juzgarlo con conocimiento de causa, porque tengo el conocimiento pero no muy bien definido a pesar de haber estado en ambos, porque yo no me acuerdo exactamente del comportamiento que tenían los niños cuando teníamos 7 años y estaba en un colegio público", ha admitido.

Y ha confesado: "Me acuerdo más de cuando tenía 15 en un privado. A mí no me internaron, pero me metieron en un colegio privado. Hay diferencias en el comportamiento, seguro, pero yo no las he podido vivir, lo tengo un poquito distorsinado".