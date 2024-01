Hasta la Academia Madrileña de Gastronomía flipa al ver lo que hace este cliente en un restaurante 

Ir a un restaurante, sobre todo si es de cierto nivel, exige unos niveles mínimos de educación y saber estar que, en muchas ocasiones, algunos clientes no consiguen cumplir.

Como claro ejemplo, lo que ha hecho un comensal en un local de Estrella Michelín. Lo ha publicado en X, la red social antes conocida como Twitter, la cuenta @JACgastrogato y está haciéndose frotar los ojos a muchos.

"Ciudadanos de la primera potencia de Europa cenando en un nuevo estrella Michelin, óleo sobre lienzo, 2024", ha escrito junto a una fotografía del cliente en cuestión.

En la imagen se ve cómo el comensal está sentado a la mesa, pero completamente descalzo, algo que ha provocado la reacción incluso de la Academia Madrileña de Gastronomía, que ha publicado un emoticono muy expresivo.

Hace unos meses, el debate sobre quitarse los zapatos en los restaurantes llegó a TikTok de la mano de la usuaria @martaregistrada, española que vive en Australia, que contó algo que hacen allí muchas personas en los restaurantes y que en España, de momento, es muy muy poco habitual ver.

"Cosas habituales en Australia que en España no, no, no, ¿pero usted qué hace? Por favor compórtese que está en un sitio público", decía la usuaria, escandalizada por lo que ha visto ya en varias ocasiones.

"Hace muchos meses ya subí el vídeo de esta señora con los pies descalzos encima de una silla en una cafetería normal. La gente me decía: qué exagerada eres, hija, esto será una señora, una única señora, una vez maté un perro y ya me llaman mataperros, una vez pisé una silla y me llaman pisasillas", señalaba.