La historia de una joven que se quedó atrapada en la puerta de un tren y acabó en el hospital

Hay que tener mucho cuidado con las puertas de los metros y trenes porque no es la primera vez que atrapan a personas que se quieren subir a última hora. Eso le pasó a la joven usuaria de Tik Tok Sandra Medina (@sandramedina_02).

Tal y como ella misma contó en un vídeo publicado en sus redes sociales, la joven quiso coger un tren para ir a hacer un examen, pero por un infortunio acabó en el hospital con varias lesiones.

La joven, que llegó justo a coger el tren, se montó justo antes de que se cerraran las puertas. Sin embargo, no llegó a subir entera y se quedó atrapada. "Mi intención era entrar de un salto y me quedé atrapada en medio de la puerta", explicó.

Cuando el maquinista volvió a abrir las puertas al comprobar que no se habían cerrado, ella se cayó al suelo teniendo medio cuerpo dentro y medio fuera. "Al maquinista no le pareció una buena idea usar el retrovisor y no miro a ver qué había pasado, así que volvió a cerrar la puerta", prosigió.

"La gente que estaba dentro del tren estaba dando al botón de abrir para que no me atrapara la puerta y el maquinista pasaba. Después de darle varias veces viendo que no cerraba, ya vio que había una niña que impedía cerrar la puerta", señaló la joven.

Al final, tal y como cuenta, se dio cuenta que estaba bloqueando la puerta y paró de darle al botón de cerrar. Sin embargo la tuvieron que llevar al hospital por las innumerables lesiones que sufrió.

"Tuve un latigazo cervical, un esguince dorsal, contusiones múltiples, quemaduras de segundo grado y estuve cuatro meses yendo al fisio", terminó de explicar.