Tiene que llevar el ramo de flores de su boda y lo que tiene que hacer lleva 1,5 millones de reproducciones

El popular azafato de vuelo y usuario de la red social de Tik Tok @omar.sando tiene más de 35.000 seguidos gracias a publicar anécdotas y situaciones de lo más llamativas que viven durante sus viajes.

En los últimos días, el joven ha publicado un vídeo en el que tiene que reaccionar a la petición de un pasajera, que se acababa de casar y tenía que transportar el ramo de flores de la boda.

Omar primero le pregunta si las flores son flores naturales. Como le dice que sí, le explica el protocolo que debe seguir: "Para viajar en el avión y como sueltan polen y pueden causar alguna alergia se las tengo que meter en una bolsita. Por mí no hay problema, normalmente no pueden viajar pero vamos a hacer una excepción, ya que nadie me ha declarado que tiene alergia".

Entonces, el trabajador de la compañía le saca una bolsa, que es de una tamaño mayor al del ramo, y las mete dentro para evitar así que suelten partículas alérgicas. "Llévenselas ustedes pero les pido que durante el vuelo no las vaya a sacar, solo cuando ya hayamos llegado al destino", le sentencia.

El vídeo, en los pocos días que lleva en la red social, lleva ya más de un millón y medio de reproducciones.